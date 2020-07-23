https://news.day.az/world/1255973.html ВОЗ обновит рекомендации по карантину для контактировавших с заразившимися коронавирусом
ВОЗ обновит рекомендации по карантину для контактировавших с заразившимися коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена обновить свои рекомендации по карантину для людей, которые находились в контакте с заразившимися коронавирусом.
Об этом сообщила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
"Мы обновим рекомендации в ближайшее время", - сказала она. По словам эксперта, в частности, будет отменена рекомендация по проведению теста по завершении двухнедельного карантина. Кроме того, правила будут скорректированы с тем, чтобы, например, не разлучать детей и родителей.
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