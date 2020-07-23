Власти США расширили список санкций по Венесуэле, внеся в него двух граждан этой страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения, распространенного в четверг американским Минфином.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в список санкций братьев Сантьяго Хосе Морона Эрнандеса и Рикардо Хосе Морона Эрнандеса за оказание поддержки Николасу Эрнесто Мадуро Герре (сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро - здесь и далее прим. ТАСС), а также (за содействие) коррупционной деятельности представителей нелегитимного режима его отца", - говорится в сообщении.

По мнению властей США, братья Морон Эрнандес "распределяют активы для Николаса Мадуро и его семьи по всему миру". "Николас Эрнесто Мадуро нанял Сантьяго и Рикардо для ведения бизнеса от его имени. Братья использовали различные компании для проведения транзакций. Кроме того, Сантьяго - главный помощник Мадуро Герры, он регулярно сопровождает его, пока Рикардо занимается оперативной деятельностью", - утверждает Минфин США, напоминая, что санкции в отношении сына Мадуро были введены в июне прошлого года.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.