Число человек с коронавирусом в США превысило отметку в 4 млн

Число заразившихся коронавирусом в США превысило отметку в 4 млн человек, пишет The New York Times со ссылкой на собственные подсчеты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Газета подчеркивает, что страна не только шагнула в еще одну "мрачную веху пандемии", но и продолжает бороться с коронавирусом, ведь ежедневное число госпитализаций из-за инфекции продолжает расти.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что фактическое число инфицированных людей в США намного выше, чем число зарегистрированных случаев: цифра может быть до 13 раз больше в некоторых регионах.

В настоящее время тенденция к росту заболевших наблюдается в 39 штатах страны, в том числе Вашингтоне. Всего с начала пандемии умерли от вируса в стране более 143 тыс. человек.

Стоит отметить, что похожие цифры приводит и Университета Джонса Хопкинса, который насчитал 3,99 случаев заражения в стране.