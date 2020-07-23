Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что разговор носил конструктивный и содержательный характер, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Обсуждались перспективы экономического сотрудничества, была дана положительная оценка совместным усилиям в противодействии коронавирусу.

"Выражен обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается также, что президенты обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз-Аполлон".

Отмечается, что разговор носил конструктивный и содержательный характер. Президенты обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и акцентировали востребованность коллективных усилий по поддержанию глобального режима ядерного нераспространения.

Путин и Трамп отметили важное значение российской инициативы о проведении саммита стран-постоянных членов СБ ООН по широкому кругу проблем международной безопасности.

Лидеры РФ и США подтвердили актуальность двусторонних консультаций по тематике договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Не осталась в стороне и тема пандемии коронавируса. Президенты дали позитивную оценку сотрудничеству в борьбе с распространением COVID-19.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.