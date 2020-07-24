В Боливии перенесли президентские выборы

Высший избирательный суд (ВИС) Боливии вновь перенес президентские и парламентские выборы из-за пандемии коронавируса и назначил их на 18 октября.

Об этом сообщил председатель инстанции, выполняющей функции Центризбиркома, Сальвадор Ромеро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ВИС решил назначить всеобщие выборы на воскресенье, 18 октября 2020 года", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По словам Ромеро, в случае необходимости второй тур выборов должен состояться 29 ноября. "Вступление в должность состоится в декабре этого года", - добавил он.

Ранее ВИС назначил проведение выборов на 6 сентября. Как отметил Ромеро, инстанция "изучила все возможные исследования и прогнозы", из которых следует, что пик заражений коронавирусом в Боливии придется на конец июля - начало сентября. "А выборы рекомендуется проводить в момент спада пандемии для снижения рисков", - сказал он.

Досрочные президентские выборы, созванные после отставки Эво Моралеса с поста главы государства на фоне протестов в ноябре прошлого года, изначально планировалось провести 3 мая. Однако из-за пандемии было решено перенести голосование на более поздний срок. 1 мая парламент Боливии издал закон о проведении выборов президента до 3 августа, однако и. о. президента Жанин Аньес и часть ее сторонников продолжали настаивать на необходимости еще раз отложить голосование.

В начале июня ВИС предложил провести выборы 6 сентября. Парламент одобрил соответствующий закон, а Аньес подписала, хотя и выразила свое несогласие с решением, так как считает, что эпидемическая обстановка в Боливии пока не позволяет провести выборы. Группа ученых, консультирующая правительство, также рекомендовала ВИС перенести выборы из-за коронавируса.