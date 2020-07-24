В мире за сутки выявили более 247 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 247 тыс., превысив 15,01 млн. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 7 тыс. и превысило 619 тыс., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 23 июля в мире был зарегистрирован 15 012 731 инфицированный и 619 150 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 247 225, число умерших увеличилось на 7 097.

Днем ранее было выявлено 202 726 случаев заражения и 4 286 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 7 948 513. За сутки этот показатель вырос на 137 386. Число умерших там увеличилось на 4 153 и достигло 317 962. В Европе зарегистрированы 3 147 860 заразившихся и 208 970 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 22 909, количество умерших увеличилось на 501.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 571 317, зафиксированы 37 203 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 50 537, умерли 1 312 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 868 453. Далее следуют Бразилия (2 159 654), Индия (1 238 635), Россия (795 038), ЮАР (394 948), Перу (362 087), Мексика (356 255), Чили (336 402), Великобритания (296 381) и Иран (281 413).