https://news.day.az/world/1256026.html Иранский самолет вернулся в Тегеран после перехвата истребителями
Иранский самолет вернулся в Тегеран после перехвата истребителями
Пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air вернулся в Тегеран после перехвата истребителями другой страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Fars.
Воздушное судно приземлилось в аэропорту имени Имама Хомейни после заправки в Бейруте, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приблизившихся истребителей. Несколько пассажиров пострадали. Изначально предполагалось, что истребители принадлежат Израилю, однако экипаж самолета заявил, что пилоты истребителей представились, как американские.
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