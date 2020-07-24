Кадыров обвинил Помпео в заказе убийства Флойда

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил госсекретаря США Майка Помпео в заказе убийства афроамериканца Джорджа Флойда, на фоне гибели которого в стране распространились акции протеста и массовые беспорядки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом политик заявил в эфире ЧГТРК "Грозный".

По словам Кадырова, эти данные он получил от украинских спецслужб. Он отметил, что целью заказного убийства был проигрыш действующего президента США Дональда Трампа в гонке за пост главы государства.

Ранее в Чечне возглавляемый Помпео Госдепартамент назвали главной террористической организации. Такое заявление духовное управление мусульман (ДУМ) сделало после включения главы республики и его семьи в черный список США. ДУМ считает, что эти меры были приняты против всего чеченского народа в целом.

20 июля Помпео обвинил Кадырова в нарушении прав человека в республике. Госдепартамента США заявил о введении ограничений в отношении главы Чечни - в частности, ему запретят въезд на территорию страны.

Флойд умер после грубого ареста полицией. После этого по США прокатилась волна протестов: выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне и других городах.