Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 24 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 24 июля превысило 15,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 15 446 800 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 219 тысяч. За весь период пандемии скончались 632 178 инфицированных, более 8,7 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (число зараженных более четырех миллионов). На второй строчке находится Бразилия (2,29 миллиона человек), Индия (1,24 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (795 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (408,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 144 242 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.