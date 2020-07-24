Китай потребовал от США закрыть консульство в Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство иностранных дел Китая известило посольство США в КНР о своем решении отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства Соединенных Штатов в Чэнду. Министерство также выдвинуло конкретные требования к генеральному консульству [США в Чэнду] о прекращении всей деятельности и мероприятий", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Требование Китая к США закрыть американское генеральное консульство в Чэнду является необходимым и законным, действия КНР соответствуют нормам международного права, говорится в заявлении.

"Принятые Китаем меры являются законным и необходимым ответом на неоправданные действия Соединенных Штатов", - сказано в заявлении на сайте ведомства. "Действия КНР соответствуют нормам международного права, ключевым принципам международных отношений и дипломатической практики", - говорится в документе.

Также в ведомстве заявили, что ответственность за эскалацию напряженности в отношениях Китая и США лежит на американской стороне.

"Текущая ситуация в китайско-американских отношениях - это не то, что хочет видеть Китай, и ответственность [за это] целиком и полностью лежит на американской стороне", - сказано в опубликованном на сайте МИД КНР заявлении. "Мы в очередной раз призываем американскую сторону аннулировать соответствующее ошибочное решение [о закрытии генерального консульства КНР в Хьюстоне] и предпринять усилия для возвращения двусторонних отношений в нормальное русло", - говорится в документе.