ВОЗ назвала "горячие точки" COVID-19

В ВОЗ настоятельно рекомендуют не посещать ночные клубы и дискотеки, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов в четверг, 23 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мы никогда так много не говорили о ночных клубах в последние дни и в последние недели, но они, как правило, сейчас являются горячими точками", - отметила Ван Керкхов.

Она добавила, однако, что не следует закрывать все ночные заведения, а необходимо выявлять наибольшие очаги заболевания в конкретных местах и либо ограничивать их посещения, либо закрывать на время.

Также Ван Керкхов указала на ответственность самих посетителей в вопросе безопасности мест большого скопления людей.

"Нам нужно, возможно, пойти на некоторые жертвы и ограничить себя ради людей, которые работают на переднем плане и подвергают себя риску", - резюмировала чиновник.