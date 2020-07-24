В Боливии отсрочили выборы президента

Высший избирательный суд Боливии постановил перенести выборы президента страны с 6 сентября на 18 октября из-за коронавируса. Об этом сообщила газета Pagina Siete, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Высший избирательный суд решил установить дату президентских выборов на воскресенье, 18 октября 2020 года, с возможным вторым туром выборов 29 ноября", - указано в сообщении.

Отмечается, что после выборов президента новое правительство приступит к работе в декабре.

По последним данным, в Боливии зафиксировано 65 252 случая заболевания COVID-19, при этом 20 030 пациентов выздоровели и 2407 - умерли.