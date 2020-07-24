https://news.day.az/world/1256055.html В Бразилии за сутки выявили почти 60 тысяч новых случаев COVID-19
В Бразилии за сутки выявили почти 60 тысяч новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Бразилии за сутки выросло на 59 961, до 2 287 475 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил минздрав страны.
В настоящее время выздоровели 1 570 237 пациентов.
За последние 24 часа от коронавируса скончались 1 311 человек, общее число погибших составляет 84 082 пациента.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре