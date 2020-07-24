В Бразилии за сутки выявили почти 60 тысяч новых случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Бразилии за сутки выросло на 59 961, до 2 287 475 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил минздрав страны.

В настоящее время выздоровели 1 570 237 пациентов.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 1 311 человек, общее число погибших составляет 84 082 пациента.