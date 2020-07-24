На Техас надвигается шторм "Ханна"

Тропический шторм "Ханна" приближается к Техасу. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

"Ханна" вызовет сильный штормовой ветер на некоторых участках побережья Техаса, указано в сообщении центра. В этих частях штата объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, как ожидается, шторм вызовет сильные дожди в некоторых районах Луизианы, на юге Техаса и на севере Мексики.

Ливни могут привести к паводкам, предупреждают синоптики.