Facebook увеличила до $650 млн сумму сделки для урегулирования иска по биометрии в США

Компания Facebook увеличила до 650 миллионов долларов сумму судебной сделки для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс по поводу использования технологии распознавания лиц. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Блумберг.

Еще в январе руководство Facebook соглашалось выплатить только 550 миллионов долларов. Окружной суд в Сан-Франциско выразил сомнение в достаточности этой суммы.

В четверг судья Джеймс Донато в ходе видеослушаний заявил, что новое предложение Facebook выглядит "значительно лучше".

"Я бы сказал, что пока, до дальнейшего рассмотрения, это выглядит так, что вызывающие беспокойство вопросы, в основном, нашли ответы", - сказал он.

В 2015 году жители штата Иллинойс подали коллективный иск против Facebook, обвинив компанию в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. В августе 2019 года федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска. Решение апелляционного суда ставит компанию под угрозу возможной выплаты миллиардов долларов в пользу жителей Иллинойса.