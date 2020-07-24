В Айя-Софии пройдет первая за 86 лет пятничная молитва мусульман

В Айя-Софии впервые после возвращения ему статуса мечети состоится традиционная у мусульман пятничная молитва, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В соборе Святой Софии, музее, получившем ранее в июле статус мечети, мусульмане соберутся на молитву впервые за последние 86 лет.

Для обеспечения безопасности на этом массовом мероприятии стражи порядка развернут 11 контрольно-пропускных пунктов. Там также будут работать сотрудники медицинских служб, которые из-за пандемии коронавируса будут измерять у всех приходящих температуру.

Уже в четверг с 20:00 автомобильное движение вокруг собора остановлено. Молитва продлится с утра пятницы до утра субботы. Все это время собор будет открыт для молитвы.

Верующие должны будут принести с собой маску, молитвенный коврик.