У берегов Мексики произошло сильное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья Мексики.

Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 03:19 UTC (07:19 по бакинскому времени). Их очаг залегал на глубине 6,6 км.

Данные о возможных пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.