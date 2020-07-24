https://news.day.az/world/1256093.html У берегов Мексики произошло сильное землетрясение
У берегов Мексики произошло сильное землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья Мексики.
Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 03:19 UTC (07:19 по бакинскому времени). Их очаг залегал на глубине 6,6 км.
Данные о возможных пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.
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