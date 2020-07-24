В Украине число заразившихся коронавирусом достигло 62 823

Число выявленных случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на 972, до 62 823, умерли еще 20 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила в пятницу система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

По состоянию на 24 июля, в стране выявлены 62 823 случая COVID-19, скончался от инфекции 1 571 человек. Всего выздоровели 34 886 человек, в том числе 886 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (126), Киеве (118), Ровенской (96) и Ивано-Франковской областях (87).