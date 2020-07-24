https://news.day.az/world/1256099.html В Армении за сутки коронавирусом заразился еще 451 человек
В Армении за сутки коронавирусом заразился еще 451 человек
За последние сутки в Армении коронавирусом (COVID-19) заразился еще 451 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 36 613.
От коронавируса умерли 692 человека, вылечились 25 734 человека.
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