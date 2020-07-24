В Армении за сутки коронавирусом заразился еще 451 человек

За последние сутки в Армении коронавирусом (COVID-19) заразился еще 451 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 36 613.

От коронавируса умерли 692 человека, вылечились 25 734 человека.