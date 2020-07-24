В России за сутки коронавирус обнаружен у 5 811 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 811, до 800 839. Об этом сегодня сообщили журналистам в оперативном штабе РФ по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число выписанных за сутки пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 444, всего выписали 588 774 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших превысила 73% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки составило 154 против 147 днем ранее. Общее количество умерших возросло до 13 046. Таким образом, умерли 1,63% заразившихся в стране.