https://news.day.az/world/1256142.html В Греции бушуют лесные пожары - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Греции бушуют лесные пожары - ФОТОРЕПОРТАЖ
За последние сутки по всей территории Греции вспыхнуло почти 60 лесных пожаров, сообщает греческое агентство AMNA.
Как передает Day.Az со ссылкой на Гордон, в частности, сильные пожары продолжаются в районе города Коринф (регион Пелопоннес, около 80 км юго-западнее Афин).
К тушению привлечены пожарная авиация и почти 50 единиц техники. О пострадавших или погибших на данный момент не сообщается.
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