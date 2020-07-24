В Греции бушуют лесные пожары

За последние сутки по всей территории Греции вспыхнуло почти 60 лесных пожаров, сообщает греческое агентство AMNA.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гордон, в частности, сильные пожары продолжаются в районе города Коринф (регион Пелопоннес, около 80 км юго-западнее Афин).

К тушению привлечены пожарная авиация и почти 50 единиц техники. О пострадавших или погибших на данный момент не сообщается.