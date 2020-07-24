Принц Гарри и его супруга подали в суд на папарацци

Британский принц Гарри и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл, подали иск в Верховный суд штата Калифорния против папарацци, чтобы предотвратить продажу и публикации фотографий, на которых, по утверждению пары, изображен их 14-месячный сын Арчи. Эти фото, как сообщает в пятницу газета The Times, были сделаны во время поездки семьи в Малибу, которая проходила в 40 км от нынешней резиденции герцога и герцогини Сассекских, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В суд они обратились после того, как неизвестные стали предлагать снимки с Арчи. Эти фотографии, согласно поданным туда документам, были сделаны без разрешения пары. Принц Гарри и Меган Маркл пока не знают имена сделавших эти снимки. Они хотят выявить этих лиц, добиться судебного решения о выдаче папарацци всех имеющихся у них фото и запрета на преследования Сассекских.

Обращение пары в суд стало, согласно документам, следствием "непрекращающихся и шокирующих попыток бульварных СМИ извлечь выгоду, вторгаясь в частную жизнь ребенка" и стремлением родителей сделать все возможное, чтобы защитить его от подобных вылазок.

В начале года принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судебным преследованием папарацци в Канаде за фото, сделанные теми во время прогулки Меган Маркл в общественном парке острова Ванкувер (провинция Британская Колумбия). На снимках супруга внука королевы Великобритании Елизаветы II появляется с Арчи и двумя собаками.