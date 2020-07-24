Эрдоган прибыл в Айя-Софию, где будет совершен первый с 1934 года намаз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в пятницу в собор Святой Софии в Стамбуле, где будет совершен первый с 1934 года намаз.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вместе с Эрдоганом в молитве примут участие члены турецкого правительства, а также депутаты Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент).