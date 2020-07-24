В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 215 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 215 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 15 289.

За последние сутки в Иране выявлено 2 489 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 286 523. Вылечились 249 212 человек.

В настоящее время состояние 3 653 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.