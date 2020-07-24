https://news.day.az/world/1256185.html Треть Бангладеш ушла под воду - ВИДЕО
Треть Бангладеш ушла под воду - ВИДЕО
В результате наводнения в Бангладеш полтора миллиона людей лишились своих домов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, видео последствий стихии опубликовало издание South China Morning Post.
Жителям угрожает продовольственный кризис, вызванный затоплением домашних хозяйств и приостановлением поставок в страну из-за карантина.
Сейчас затопленной остается третья часть территории страны. Это самое крупное наводнение с 1988 года.
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