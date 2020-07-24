Треть Бангладеш ушла под воду

В результате наводнения в Бангладеш полтора миллиона людей лишились своих домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, видео последствий стихии опубликовало издание South China Morning Post.

Жителям угрожает продовольственный кризис, вызванный затоплением домашних хозяйств и приостановлением поставок в страну из-за карантина.

Сейчас затопленной остается третья часть территории страны. Это самое крупное наводнение с 1988 года.