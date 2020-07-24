Производство вина оказалось под угрозой

Из-за пандемии коронавируса и последовавших из-за нее ограничений производство вина в Италии оказалось под угрозой, сообщает CNBC. Почти половина потребления вина в стране приходится на бары и рестораны, которые оказались закрыты из-за вспышки COVID-19. Еще примерно 15 процентов приходится на торговые сети и магазины у дома, но они также не работали во время карантина? передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В целом ближайшее будущее итальянского виноделия выглядит неоптимистично, заключает директор по исследованиям IWSR Drinks Market Analysis Даниэль Меттьер. Уровень производства вина в стране упал еще в прошлом году: тогда это было вызвано в основном из-за неблагоприятных погодных условий, в особенности из-за холодной и дождливой весны, за которой последовало очень жаркое и сухое лето. В 2020-м ждут еще большего падения.

По оценкам экспертов, перспективы для виноделов пока неоднозначны. Во время карантина выросло потребление вина в домашних условиях, однако рост спроса в секторе супермаркетов не может покрыть возместить убытков других участников рынка.