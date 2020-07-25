Более 180 тысяч человек заразились COVID-19 во Франции

- с начала пандемии

Число заражений коронавирусом во Франции с начала пандемии превысило 180 тыс.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 1 130. Таким образом, с начала пандемии в стране зафиксировано 180 528 случаев заражения коронавирусом", - заявили в министерстве.

По данным медиков, число подтвержденных случаев инфицирования всего за одну неделю увеличилось во Франции на 27%. Жертвами инфекции стали 30 192 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.