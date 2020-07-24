ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев заражения COVID-19 в мире

За минувшие сутки прирост числа случаев заражения коронавирусом в мире составил 284 тыс. человек, гласят данные ВОЗ.

Также, по последними сведения, умерли после заражения инфекцией еще 9,7 тыс. пациентов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне организация зафиксировала 247,2 тыс. заболевших и 7 тыс. смертей.

Всего в мире с начала пандемии числились заболевших 15,2 млн человек, 628 тыс. человек умерли.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 811. В общей сложности в стране зарегистрированы 800 849 случаев COVID-19. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 8 444 человека. Общее число вылечившихся в России достигло 588 774. При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 13 046.