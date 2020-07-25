Джонсон признал допущенные в начале пандемии ошибки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился с тем, что его правительство допустило ошибки, когда в Соединенном Королевстве началась вспышка коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы в первые несколько недель и месяцев не осознавали проблему, связанную с вирусом, так, как следовало", - сказал Джонсон в интервью британской телерадиокорпорации "Би-би-си".

По его словам, британские власти на начальном этапе пандемии не оценили "масштабы, в которых вирус передается от человека к человеку в бессимптомной форме". Джонсон согласился с тем, что необходимо извлечь уроки из произошедшего.

"Может быть, было и то, что мы могли бы сделать иначе, и, конечно, будет время понять, что именно мы могли бы сделать по-другому", - добавил он.

По состоянию на 24 июля в Великобритании зафиксировано почти 300 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли более 45,5 тысячи человек.

Когда пандемия коронавируса добралась до Европы, Великобритания долгое время оставалась одной из немногих европейских стран, где не вводился карантин и другие ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения инфекции.