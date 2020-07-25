https://news.day.az/world/1256330.html Айя-София будет открыта 24 часа сутки - Эрдоган
Айя-София будет открыта 24 часа сутки - Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган распорядился, чтобы с 24 июля мечеть Айя-София была постоянно открыта для мусульманских поклонений. Об этом сообщил в пятницу губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.
"Господин президент Реджеп Тайип Эрдоган дал указание, чтобы с сегодняшнего дня Айя-София была открыта для поклонений 24 часа в сутки. Мечеть Айя-София будет постоянно открыта. Мы благодарны нашему президенту", - написал он на своей странице в Twitter.
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