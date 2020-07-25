Дональд Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса

Власти США скупили 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который используется для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед подписанием указа, позволяющего снизить цены на лекарства в стране.

"Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который обладает великолепным действием", - сказал глава государства, перечисляя успехи в области здравоохранения, которых, по его мнению, достигли американские власти.

Ранее о том, что власти США скупили практически весь запас "Ремдесивира" на три месяца вперед, сообщала газета "Гардиан". Как отмечало издание, это означает, что в ближайшее время ни одна страна не сможет приобрести препарат, разработанный американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences ("Гилеад сайенсиз"), в значительном объеме. По данным издания, американская администрация приобрела более 500 тыс. доз, что соответствует 90% объема препарата, который будет произведен в июле, августе и сентябре. В статье отмечалось, что беспокойство в связи с односторонними действиями США выразили общественные организации.

По данным Gilead Sciences, применение "Ремдесивира" позволяет сократить период выздоровления среди пациентов, заразившихся коронавирусом, до четырех дней. В среднем одному человеку требуется пятидневный курс лечения с применением шести ампул лекарства. С учетом того, что для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере 390 долларов за ампулу, полный курс обойдется в 2 340 долларов.

Ранее власти ряда стран, в том числе США, Японии, Республики Корея, Индии, Израиля, Великобритании, одобрили использование "Ремдесивира" для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и заболевания, вызываемого респираторно-синцитиальным вирусом. Он также проходил испытания для лечения заболевания, вызываемого вирусом Эбола, однако не был признан эффективным средством.