Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что власти купили 90% мировых запасов производимого в стране лекарства Remdesevir, которое применяется при лечении COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету, об этом он заявил выступая в Белом доме.

"Моя администрация забронировала 90% мировых поставок данного препарата, который оказывает большое влияние на лечение от коронавируса SARS-CoV-2", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В начале июля британская газета Evening Standard сообщила, что США скупили весь глобальный запас антивирусного препарата Remdesevir. Тогда, как пишет ТАСС, представители ВОЗ заявили, что проверят данную информацию. Директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан комментируя позицию организации отметил, что "все должны иметь доступ к необходимому лечению, которое может спасать жизни".

Remdesevir был создан для борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он оказался результативным при лечении инфекций SARS и MERS. Клинические испытания противовирусного препарата показали, что лекарство сокращает период выздоровления тяжелобольных COVID-19. В мае в США одобрили данный препарат при лечении коронавируса.