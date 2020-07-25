https://news.day.az/world/1256340.html Неизвестные пытались выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне
Неизвестные пытались выломать дверь консульства КНР в Хьюстоне
Несколько человек пытались взломать заднюю дверь здания китайского консульства в Хьюстоне. Об этом, в пятницу, 24 июля, сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По данным СМИ, группа людей, которые пытались силой открыть дверь, была замечена сразу после того, как в 16.00 по местному времени вступило в силу распоряжение США о закрытии китайского представительства.
Агентство сообщает, что представиться журналистам они отказались.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре