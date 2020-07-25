McDonalds обяжет посетителей ресторанов сети в США носить маски

Американская корпорация McDonalds с августа обяжет всех посетителей своих ресторанов быстрого питания в США носить защитные маски в целях профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте корпорации письме президента McDonalds в Соединенных Штатах Джо Эрлингера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Корпорация насчитывает почти 14 тыс. ресторанов быстрого питания в США. Их персонал будет раздавать маски посетителям, у которых не будет этих средств индивидуальной защиты. Тем, кто откажется, будут выполнять заказ в ускоренном режиме и выдавать за пределами заведения.

Руководство McDonalds мотивировало свое решение тем, что почти 82% ресторанов быстрого питания расположены в штатах, где действует масочный режим. Аналогичный режим ранее ввели сети универсамов Walmart и кофеен Starbucks.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,06 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 144 552 человека.