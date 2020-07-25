Миллионы американцев оказались под угрозой выселения из-за пандемии

В США может начаться волна выселения должников из арендованного жилья из-за окончания запрета на осуществление подобных действий. Об этом сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации американского издания, более 23 миллионов жителей США не уверены или не полностью уверены в том, что смогут заплатить за следующий месяц аренды. Таким образом, около трети всех арендаторов жилья в стране испытывают финансовые трудности. В то же время половина опрошенных заявила, что не платила за предыдущий месяц аренды.

В марте, когда многие американцы из-за пандемии коронавируса потеряли работу и более не могли вовремя платить за аренду, президент США Дональд Трамп ввел мораторий на выселение должников из жилых помещений. Подобные моратории были продублированы и на уровне штатов, однако их действие в скором времени также завершится.