ЕС ограничит экспорт технологий в Гонконг

Евросоюз ограничит экспорт технологий, которые могут быть использованы для репрессий и массовой слежки, в Гонконг на фоне ликвидации Пекином автономии региона, пишет Reuters со ссылкой на соответствующий документ, который имеется в распоряжении журналистов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"(ЕС намерен - прим. Газета.ru) тщательно изучать и ограничивать экспорт чувствительного оборудования и технологий для целевого использования Гонконгом, в частности тех, в отношении которых есть обоснованные подозрения в нежелательной эксплуатации", - говорится в документе.

Ожидается, что новые нормы опубликуют 28 июля.