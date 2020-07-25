В Болгарии коронавирус выявили в офисе премьер-министра

У главы офиса премьер-министра Болгарии выявили коронавирус, поэтому глава правительства ушел на карантин. Об этом сообщает портал Novinite в субботу, 25 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Деница Желева, председатель офиса премьер-министра Бойко Борисова, получила положительный тест на COVID-19. У премьера отрицательный тест, но он на карантине", - сказано в публикации.

Положительный тест на коронавирус Желева сдала после возвращения болгарской делегации из Брюсселя. Вскоре появилась информация, что повторный тест не выявил у Борисова коронавируса.