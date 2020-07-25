В Киеве армянин расстрелял азербайджанских студентов

В Киеве армянин открыл огонь по четверым азербайджанским студентам, двое из них получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Parla.Az, об этом сказал глава Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмет Джавадов.

Согласно сообщению украинских СМИ, по ул. Коновальця 36-В, возле ресторана "Монтекки и Капулетти", неизвестные из этого автомобиля обстреляли и ранили из пистолета двоих азербайджанских студентов. На месте происшествия найдены гильзы 9 мм.

Отмечается, что в Киеве введен план "Серена" по розыску автомобиля "Мерседес Гелендваген" с госномером 50RV100. Об этом "Стране" стало известно из своих источников в Нацполиции.

Раненые в ноги граждане Азербайджана Ниджат Керимов и Азер Адбасов помещены в восьмую городскую клиническую больницу.