В Кыргызстане 30 июля объявят днем траура по умершим от коронавируса

День национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом, будет объявлен в Кыргызстане 30 июля. Об этом в субботу сообщил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио" ("Первое радио"), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Не хотел говорить раньше времени, но раз уж зашла речь, считаю необходимым дать информацию. 31 июля мы будем праздновать Курман айт (Курбан-байрам - прим. ТАСС). А 30 июля будет объявлен днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ", - приводит слова Жээнбекова пресс-служба главы государства.

С начала пандемии в Кыргызстане умерли 1 249 человек. Число инфицированных коронавирусом по последним данным составляет 32 124 человек, за последние сутки было выявлено 877 новых случаев. Свыше 19 тыс. пациентов выздоровели.