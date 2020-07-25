https://news.day.az/world/1256426.html В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 195 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 195 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 195 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 15 484.
За последние сутки в Иране выявлено 2 316 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 288 839. Вылечились 251 319 человек.
В настоящее время состояние 3 670 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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