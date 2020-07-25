Facebook и Twitter заблокировали ближнее окружение президента Бразилии

Администрация социальных сетей Facebook и Twitter заблокировала 16 человек из ближайшего окружения президента Бразилии Жаира Болсонару, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Публикация в блогах для ультраправой активистки Сары Винтер, экс-депутата Роберта Джефферсона, бизнесмена Лусиану Ханга стала невозможной по требованию Верховного суда. Причина блокировки - распространение угроз, ложной информации, недоказанных обвинений. Но сами страницы остаются доступными.