https://news.day.az/world/1256553.html В Бельгии откроют джакузи-кинотеатр
В Бельгии откроют джакузи-кинотеатр
В бельгийском городе Беринген анонсировали открытие джакузи-кинотеатра на одни выходные в октябре. Об этом сообщила газета Le Soir, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что регистрация на киносеансы начнется в августе. Всего к услугам посетителей будут предоставлены 25 гидромассажных ванн, рассчитанных не более чем на шесть человек.
Каждый посетитель джакузи-кинотеатра получит ведро попкорна и бокал шампанского. И хотя названия кинокартин не раскрываются, такие сеансы подойдут для всей семьи, указано в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре