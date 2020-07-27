Трамп ввел режим ЧС в Техасе

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за тропического шторма "Ханна", указано в сообщении пресс-службы Белого дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, глава государства отдал распоряжение об оказании штату федеральной помощи, отмечается в релизе.

Ранее сообщалось, что ураган "Ханна" обрушился на южное побережье Техаса, прежде чем понизиться до тропического шторма. Из-за "Ханны" остались без электричества 283 тыс. домов.