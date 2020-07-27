Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 27 июля превысило 16,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 16 201 176 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 203 тысячи. За весь период пандемии скончались 647 928 инфицированных, более 9,4 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (число зараженных более 4,2 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (2,4 миллиона человек), Индия (1,4 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (811 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (445 тысяч). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 146 934 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.