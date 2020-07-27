Американские медики призвали возобновить жесткий карантин

Более 150 американских экспертов-медиков, медицинских работников, ученых, преподавателей и экспертов в других областях подписали коллективное письмо властям, в котором призвали возобновить более жесткий карантин в стране, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Письмо отправили в администрацию президента, в Конгресс США и губернаторам штатов. Оно напоминает о том, что Соединенные Штаты движутся к психологической отметке в 200 тысяч погибших из-за коронавируса SARS-CoV-2 - предполагается, что именно столько американцев станут жертвами пандемии к ноябрю этого года.

"Однако во многих штатах люди могут пить в барах, стричься в парикмахерских, есть в ресторанах, делать татуировки, ходить на массаж и участвовать во множестве других нормальных, приятных, но вовсе не необходимых активностей", - подчеркивают авторы документа.