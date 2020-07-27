https://news.day.az/world/1256800.html В России за сутки выявили 5 635 заразившихся коронавирусом
В России за сутки выявили 5 635 заразившихся коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 635, общее количество заразившихся достигло 818 120.
Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным, суточный рост шесть дней не превышает 0,7%.
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