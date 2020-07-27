В китайском городе зафиксирована вспышка COVID-19

Органы здравоохранения Китая намерены протестировать всех жителей города Далянь (провинция Ляонин) на наличие коронавируса COVID-19, сообщает The Guardian со ссылкой на главу китайской Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовэя, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным британского издания, Ма Сяовэй заявил, что усилия Даляня, население которого составляет более 6 млн человек, должны быть направлены на то, чтобы в течение четырех дней протестировать на COVID-19 каждого жителя города. По его словам, все расходы будут покрыты правительством Китая. Глава комиссии также указал на необходимость усиления тестирования в близлежащих городах.

На прошлой неделе в Даляне была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Первый случай выявили 22 июля - коронавирус был обнаружен у 58-летнего работника завода по переработке морепродуктов. Все работающие на заводе, а также люди, находившиеся в близком контакте с заболевшим, помещены в карантин. 25 июля власти Даляня сообщили еще о 12 внутренних случаях заражения COVID-19 и 14 бессимптомных заражениях. По данным Национальной комиссии здравоохранения, со вспышкой в Даляне связаны случаи заражения в еще семи городах.

За истекшие сутки в Китае выявлены 105 новых инфицированных COVID-19: 61 больной в активной форме и 44 бессимптомных носителя, сообщил сегодня официальный сайт Госкомздрава КНР.