После почти пятимесячного карантина Иордания возобновляет полеты с Грузией и еще 21 страной, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Авиасообщение возобновится с 5 августа. В так называемый список "зеленых стран" вместе с Грузией Иордания также включила Австрию, Канаду, Китай, Италию и другие страны.

По информации телеканала Rustavi 2, пассажирам по приезду в Иорданию не придется проходить карантин, однако им необходимо предоставить заранее сделанный тест на коронавирус. Список стран будет меняться каждые две недели с учетом эпидситуации тех или иных стран.

В Иордании всего выявлено 1 168 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 скончались.

Границу для граждан Грузии уже открыли Швейцария, Венгрия, Германия, Латвия, Франция, Испания, Нидерланды, Италия, Кипр и ряд других стран.

В свою очередь Грузия открыла свои воздушные ворота для пяти стран, гражданам которых предоставляется безусловный въезд в страну. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.