ФСБ предовратила теракт в Москве
В Москве предотвращен теракт в людном месте, массовое убийство готовил приезжий из Центральной Азии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом РФ пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве", - говорится в релизе.
Сам террорист при попытке задержания был уничтожен - его обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках, он "открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия", ответным огнем его нейтрализовали.
При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.
Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире. Также в Подмосковье задержали его брата, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию "для участия в запрещенной в России международной террористической организации (МТО)".
"При обыске в арендованной преступником квартире ... обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан", - добавляется в сообщении.
Сейчас ведется розыск возможных соучастников преступника.
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, уголовное дело пока возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
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