ФСБ предовратила теракт в Москве

В Москве предотвращен теракт в людном месте, массовое убийство готовил приезжий из Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом РФ пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве", - говорится в релизе.

Сам террорист при попытке задержания был уничтожен - его обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках, он "открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия", ответным огнем его нейтрализовали.

При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.

Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире. Также в Подмосковье задержали его брата, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию "для участия в запрещенной в России международной террористической организации (МТО)".

"При обыске в арендованной преступником квартире ... обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан", - добавляется в сообщении.

Сейчас ведется розыск возможных соучастников преступника.

Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, уголовное дело пока возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".