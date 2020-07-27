Как прошел главный парад в День ВМФ России

В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад, посвященный 324-й годовщине со дня основания ВМФ России.

В его морской части приняли участи 46 надводных кораблей и подводных лодок.

Парад принимали президент России верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru показывает в фотогалерее, какую технику увидели зрители.