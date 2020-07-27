https://news.day.az/world/1256883.html Как прошел главный парад в День ВМФ России - ФОТО
Как прошел главный парад в День ВМФ России - ФОТО
В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад, посвященный 324-й годовщине со дня основания ВМФ России.
В его морской части приняли участи 46 надводных кораблей и подводных лодок.
Парад принимали президент России верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.
Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru показывает в фотогалерее, какую технику увидели зрители.
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